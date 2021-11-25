Во Франции сокращают срок действия COVID-документов и вводят для всех граждан бустерную прививку

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Во Франции решили ужесточить меры по борьбе с коронавирусом и противоэпидемические правила.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран на брифинге 25 ноября.

В стране вводится бустерная вакцинация от COVID-19 для всех взрослых, разрыв между начальными дозами и дополнительной будет составлять 5 месяцев.

К тому же во Франции усилят правила использования защитных масок — с завтрашнего дня, 26 ноября, все обязаны их носить в помещениях и на рождественских ярмарках, независимо от статуса вакцинации.

В то же время правительство Франции приняло решение сократить срок действия отрицательных результатов ПЦР-тестов до 24 часов (ранее было 72 часа) и COVID-паспортов, которые не будут действительны без бустерной дозы.

«С 15 декабря санитарный пропуск для людей в возрасте 65+ больше не будет действительным, если человек не получит бустер. С 15 января — для французов от 18 до 65 лет. У этих людей будет два месяца, чтобы сделать третью прививку. У вас будет от пяти до семи месяцев после второй прививки, чтобы ревакцинироваться», — заявил Веран.

Также глава Минздрава Франции анонсировал, что в декабре на рынке страны появится новый противовирусный препарат.