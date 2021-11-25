Львовская и Луганская области отказались выходить из «красной» карантинной зоны

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Masaaki Komori / Unsplash

Луганская и Львовская области добровольно приняли решение пока не выходить из «красной» зоны карантина. Показатели заболеваемости там стабилизировались, но местные власти решили пока не ослаблять ограничения.

Соответствующая информация содержится в протоколе заседания государственной комиссии по ТЕБ и ЧС.

Это решение приняли еще 23 ноября. Луганская и Львовская ОГА, ссылаясь на собственные данные по нагрузке на медицинскую систему, попросили отсрочить выход регионов из «красной» зоны.

В частности, во Львовской ОГА отметили, что эпидемическая ситуация еще не до конца стабильна, чтобы выводить регион из красной зоны.

«Вопрос о выходе Львовской области из «красной» зоны был на повестке дня внеочередной государственной комиссии ТЭБ и ЧС, но учитывая то, что наши показатели хоть действительно стали лучше и позволяют нам выходить из этой зоны, однако мы имеем медленные тенденции и риски, что при выходе именно сейчас могут произойти ухудшения. Поэтому принято решение, что наша область остается в «красной» зоне по просьбе непосредственно Львовской государственной администрации», — заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Он пояснил, что к этому вопросу вернутся уже на следующей неделе.