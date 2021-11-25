«ЮНА». Зеленский объявил о начале создания национальной авиакомпании

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский объявил о начале создания государственной авиакомпании, которую планируют назвать Ukrainian National Airlines.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Было несколько рабочих названий. На сегодняшний день это — Ukrainian National Airlines. Очень символично, Украинские национальные авиалинии — ЮНА. Как наше государство — с большой историей, но всегда энергичное, юное и объединенное», — отметил глава государства во время выступления на форуме «Большое строительство: Авиация. Туризм».

По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров в объединенные проекты в авиастроительстве. Зеленский добавил, что реализация проекта будет преследовать не только цель увеличения прибыли и пассажиропотока, но и улучшение имиджа и престижа Украины.