В южнокорейские детсады внедрили роботов, чтобы подготовить детей к будущему
- Автор:
- Костя Андрейковец
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ANTHONY WALLACE / Contributor
В Южной Корее 300 детских садов Сеула получили роботов Alpha Mini. По задумке местных властей, они помогут детям подготовиться к высокотехнологичному будущему и дадут навыки общения с искусственным интеллектом.
Об этом пишет The Guardian.
Роботы Alpha Mini будут служить детям от 3 до 5 лет в качестве учебных пособий. Они умеют петь, танцевать, демонстрировать приемы кунг-фу, фотографировать и многое другое. Их можно использовать для группового обучения — роботы включены в ежедневные расписания классных занятий.
- В Азии, особенно в Южной Корее и Японии, роботы все больше становятся частью обычной жизни. В других странах внедрение непроизводственных роботов происходит медленнее.
- В ноябре этого года в иракском городе Мосул открыли ресторан с роботами вместо официантов.
- До этого в США полиция Нью-Йорка отказалась от использования роботов-собак Digidog из-за критики жителей.