В южнокорейские детсады внедрили роботов, чтобы подготовить детей к будущему

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ANTHONY WALLACE / Contributor

В Южной Корее 300 детских садов Сеула получили роботов Alpha Mini. По задумке местных властей, они помогут детям подготовиться к высокотехнологичному будущему и дадут навыки общения с искусственным интеллектом.

Об этом пишет The Guardian.

ANTHONY WALLACE / Contributor

ANTHONY WALLACE / Contributor

Роботы Alpha Mini будут служить детям от 3 до 5 лет в качестве учебных пособий. Они умеют петь, танцевать, демонстрировать приемы кунг-фу, фотографировать и многое другое. Их можно использовать для группового обучения — роботы включены в ежедневные расписания классных занятий.