В Черное море для поддержки союзников идет американский миноносец
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Военно-морские силы США направили в Черное море эскадренный миноносец с ракетным вооружением.
Как сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС, миноносец USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для «действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами».
Вероятно, миноносец будет участвовать в учениях. Также он усилит присутствие НАТО в регионе на фоне активизации учений и скопления войск России для вторжения в Украину, которое может произойти в январе-феврале 2022 года.
- Ранее в Черном море находились ракетный эсминец USS Porter и флагман Шестого флота США USS Mount Whitney. Флот России вел за ними активное слежение.
- В Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий. Маневры НАТО беспокоят Владимира Путина.