В Черное море для поддержки союзников идет американский миноносец

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Военно-морские силы США направили в Черное море эскадренный миноносец с ракетным вооружением.

Как сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС, миноносец USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для «действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами».

Вероятно, миноносец будет участвовать в учениях. Также он усилит присутствие НАТО в регионе на фоне активизации учений и скопления войск России для вторжения в Украину, которое может произойти в январе-феврале 2022 года.