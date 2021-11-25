В Крыму «суд» арестовал 20 активистов, встречавших освобожденного адвоката Семедляева

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В оккупированном Крыму российский суд арестовал 20 крымскотатарских активистов, которых задержали 23 ноября возле изолятора в Симферополе во время освобождения адвоката Эдема Семедляева.

Об этом сообщает «Крымская солидарность».

Активисты 24 ноября получили административные аресты от 10 до 14 суток за якобы массовое нарушение общественного порядка. По этому же делу 14 суток получил и журналист Вилен Темерьянов.

Кроме того, девять активисток оштрафовали на сумму от 11 до 15 тысяч рублей (от 4 до 5 с половиной тысяч гривен).