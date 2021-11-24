Суд закрыл дело об обвале дома в Дрогобыче, потому что прокуратура не успела передать обвинительный акт
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- София Телишевская
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Прес-служба ДСНС України
Дрогобычский городской районный суд закрыл уголовное производство против двух коммунальщиков из-за обвала дома в Дрогобыче в 2019 году. Дело закрыли, потому что прокуратура пропустила предельный срок направления обвинительного акта в суд.
Соответствующее постановление обнародовали в Едином реестре судебных решений.
Кроме того, суд оставил без рассмотрения гражданский иск пострадавших в результате обвала дома о возмещении им нанесенного им ущерба.
Постановление еще можно оспорить во Львовском апелляционном суде.
- В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч рухнула часть четырехэтажного жилого дома. Спасатели нашли под завалами тела восьми погибших. Также травмировались восемь человек.
- В результате обвала разрушены помещения семи квартир и парикмахерской, расположенной на первом этаже. Сумма нанесенного ущерба составляет 30 млн грн.
- 29 августа во Львовской области полиция задержала двух работников коммунального предприятия в связи с обвалом дома в Дрогобыче. Подозрение выдвинули работники коммунального предприятия – 58-летнему мужчине и 61-летней женщине.