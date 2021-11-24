Венгрия больше не будет закупать вакцины из России и Китая
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- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
В Венгрии решили отказаться от дальнейшей закупки вакцин из России и Китая. Там отметили, что в настоящее время в стране хватает препаратов для всех желающих.
Об этом пишет Euractiv.
Венгрия приняла решение не участвовать в дальнейших раундах закупки вакцин в Европейском Союзе.
«Правительство приняло мудрое и ответственное решение не участвовать во втором раунде закупок вакцин в ЕС», – отметил руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш.
По его словам, в стране сейчас есть 10 миллионов доз вакцин, которых хватит даже для третьей дозы всем желающим.
В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что следующий заказ у России и Китая на закупку 5 миллионов доз вакцин будет отозван.
«Сейчас мы не ведем переговоров ни со «Спутником», ни с Sinopharm о новых поставках в Венгрию. Следующая партия вакцин, наверное, не будет включать вакцины с Востока. Поставщики «Спутник» и Sinopharm выполнили ранее подписанные нами контракты», – сказал Сийярто.
- Российскую вакцину Венгрия зарегистрировала 21 января, несмотря на оговорки ЕС. Помимо нее препарат одобрили регуляторные органы в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Беларуси, Армении и Туркменистане.
- В феврале российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение. В целом, страна разрешила использовать четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и «Спутник V».
- Словакия прекратила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Последнюю прививку этим препаратом сделали во вторник, 31 августа — шесть человек получили вторую дозу.