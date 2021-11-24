В Испании из-под воды вышло село, которое затопили 30 лет назад. Теперь люди ездят туда фотографироваться

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В Испании из-под воды вышла деревня, которую люди покинули 30 лет назад, чтобы освободить место для водохранилища. Произошло это из-за резкого падения уровня воды.

Об этом сообщает Daily Mail.

Село Асередо ушло под воду в 1992 году, когда португальская гидроэлектростанция закрыла свои шлюзы, в результате чего река Лима затопила земли и здания в окрестностях. Эта река располагается на территории Португалии и Испании, и в 1968 году власти обеих стран договорились построить на ней дамбу Линдозо. Для этого необходимо было затопить деревни по берегам реки и переселить оттуда жителей. В Асередо жило 120 человек.

Сейчас видны остатки домов, зернохранилищ и даже ржавые автомобили. Некоторые из 70 деревенских домов, построенных из камня и дерева, все еще частично стоят, и хотя многие из них провалились или смылись, части их крыш пережили десятилетия затопления. Также были обнаружены очертания сельскохозяйственных угодий с каменными стенами, дороги и тропы, проходящие через всю деревню. На место сейчас приезжают люди и фотографируются.

Чтобы выселить жителей местных сел, португальская гидроэнергетическая компания EDP начала переговоры. Сначала большинство людей, которые жили в Асередо, не хотели покидать свои дома, кто-то позже за деньги согласился уехать, кто-то нет: в знак протеста люди голодали, устраивали демонстрации, были стычки с полицией. Кроме Асередо в 1992 году, после закрытия дамбы, под водой исчезли еще четыре села — Про Бао, Бускальку, А Релойра и Лантемиль.