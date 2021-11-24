Кабмин ввел дополнительные ограничения в карантинных зонах и сократил срок действия «желтых» COVID-сертификатов

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Кабинет министров ввел новые ограничения в карантинных зонах. Теперь в «желтой» зоне все посетители и персонал общественных заведений должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой или иметь сертификат о выздоровлении или отрицательный тест.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 24 ноября.

Также правительство решило сократить срок действия «желтых» COVID-сертификатов о вакцинации одной дозой — со 120 до 30 дней.

«Изменен срок действия «желтого» COVID-сертификата, подтверждающего проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, раньше он был действителен 120 дней», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Правительство также хочет усилить правила проверки таких сертификатов. Их должны проверять не только визуально, но и сканировать QR-код. За ненадлежащую проверку COVID-сертификатов планируется предусмотреть штрафы в размере 34—170 тысяч гривен.