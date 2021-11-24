NASA и SpaceX запустили миссию DART — космический корабль летит сбивать астероид

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Американское космическое агентство NASA совместно с компанией SpaceX успешно запустили в космос ракету-носитель Falcon 9 с аппаратом миссии Double Asteroid Redirection Test (DART).

Аппарат DART начал свой путь к 160-метровому астероиду Диморф, который входит в двойную систему Дидим и обращается вокруг 780-метрового основного тела. По сути Диморф своеобразная «Луна» Дидима. Осенью 2022 года, предположительно 2 октября, аппарат DART весом в 550 кг должен протаранить Диморф и изменить его траекторию.

В рамках миссии ученые впервые в истории проверят способ защиты Земли от астероидов контролируемым тараном. Диморф не представляет опасности для Земли, потому NASA и выбрало его в качестве цели.

Снимки до тарана аппарат DART передаст на Землю. Отслеживать изменения траектории астероида будут с помощью телескопов, а в 2027 году Диморф исследует европейская станция Hera, мимо которой он пролетит.