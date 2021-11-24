NASA и SpaceX запустили миссию DART — космический корабль летит сбивать астероид
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Американское космическое агентство NASA совместно с компанией SpaceX успешно запустили в космос ракету-носитель Falcon 9 с аппаратом миссии Double Asteroid Redirection Test (DART).
Аппарат DART начал свой путь к 160-метровому астероиду Диморф, который входит в двойную систему Дидим и обращается вокруг 780-метрового основного тела. По сути Диморф своеобразная «Луна» Дидима. Осенью 2022 года, предположительно 2 октября, аппарат DART весом в 550 кг должен протаранить Диморф и изменить его траекторию.
В рамках миссии ученые впервые в истории проверят способ защиты Земли от астероидов контролируемым тараном. Диморф не представляет опасности для Земли, потому NASA и выбрало его в качестве цели.
Снимки до тарана аппарат DART передаст на Землю. Отслеживать изменения траектории астероида будут с помощью телескопов, а в 2027 году Диморф исследует европейская станция Hera, мимо которой он пролетит.
- В настоящее время Земле ничто не угрожает, но, по данным ученых, вокруг нашей планеты до 40% всех близких астероидов способны «стереть в порошок» целые мегаполисы. Существует вероятность в 1%, что в ближайшие 100 лет Земля получит удар от 100-метрового и больше астероида. По оценкам специалистов, такие небесные тела могут нанести непоправимый урон, а более крупные тела — негативно повлиять на всю земную цивилизацию.