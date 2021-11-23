В оккупированном Крыму из СИЗО выпустили адвоката Семедляева. Он провел там 12 суток за отказ раздеваться

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Крымский адвокат Эдем Семедляев 23 ноября вышел из «симферопольского изолятора временного содержания», где он провел 12 дней ареста за «неподчинение сотрудникам полиции» — за отказ раздеваться (такое поведение силовиков уже стало привычным, поскольку они систематически препятствуют адвокатам, чтобы те не защищали права крымских татар).

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Встретить Семедляева пришло несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа. Всего задержан 31 активист, в том числе десять женщин и четверо журналистов. Сейчас они находятся в «Киевском отделении полиции Симферополя».

В конце ноября стало известно, что в Симферополе в так называемом Центральном отделе полиции № 3 силовики пытались раздеть адвокатов, которые защищают права крымских татар, фигурирующих в деле «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты, в том числе Семедляев, отказались выполнять приказ силовиков и на них составили админпротоколы, а через неделю арестовали.