«Поставлю одну звезду. Это мое последнее предупреждение». Илон Маск пригрозил J.P. Morgan из-за иска против Tesla

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Daniel Oberhaus / Flickr

Богатейший человек мира, основатель компаний SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал иск инвестиционного банка J.P. Morgan Chase к его компании на $162 млн.

В интервью The Wall Street Journal Маск пригрозил оставить плохой отзыв о компании в интернете.

«Если JPM не отзовет свой иск, я поставлю им одну звезду на Yelp [агрегатор отзывов о заведениях и бизнесах]. Это мое последнее предупреждение!» — подчеркнул миллиардер, мол, «серьезные обвинения заслуживают серьезного ответа».

По данным издания, Маск и генеральный директор J.P. Morgan Джейми Даймон враждуют годами, но в публичную плоскость этот конфликт вышел только на фоне иска.

16 ноября банк подал иск к Tesla на $162 млн, обвинив компанию в грубом нарушении контракта, связанного с варрантами на акции.

Согласно жалобе, в 2014 году Tesla продала J.P. Morgan варрант, который можно было реализовать, если стоимость акций Tesla к моменту окончания срока действия варранта в июне и июле 2021 года будет выше указанной в договоре.