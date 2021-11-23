Подрядчик строительства метро на Виноградаре в Киеве взял деньги у КГГА и положил их на депозит. Прокуратура требует вернуть проценты
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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КП "Київський метрополітен" / Facebook
Подрядчик строительства метро на Виноградаре положил выделенные из бюджета средства на депозит и получил почти 200 миллионов гривен процентов. Прокуратура через суд теперь хочет конфисковать их.
Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Facebook.
В ходе следствия выяснилось, что бюджетные средства подрядчику перечислили как авансовый платеж в размере 1,5 миллиарда гривен. Но эти средства пошли не на строительство метро — подрядчик положил их на депозит в банк и за 2019 год получил 139 миллионов гривен процентов.
«Так, согласно действующему законодательству и условиям договора, установлена обязанность подрядчика использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена», — отметили в прокуратуре.
Поэтому прокуроры обратились в суд с просьбой взыскать с подрядчика 139 миллионов гривен процентов, а также еще 44 миллиона из-за безосновательного использования бюджетных средств.
- Компания «Киевметрострой», выступающая генеральным подрядчиком строительства новых станций на Сырецко-Печерской линии метро в Киеве, просит перенести сроки действия договора. Строители не успевают достроить станцию до конца 2021 года. Компания обратилась в суд с просьбой перенести сроки сдачи с ноября 2021 года на май 2023 года.
- Согласно договору компания должна была передать метрополитену готовые станции для пользования 26 ноября. Но там отмечают, что за 2017—2021 годы получили только 4,07 миллиарда гривен из запланированных 5,98 миллиарда. В этой связи компания просит отсрочить конечные даты достройки станций.