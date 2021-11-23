Подрядчик строительства метро на Виноградаре в Киеве взял деньги у КГГА и положил их на депозит. Прокуратура требует вернуть проценты

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КП "Київський метрополітен" / Facebook

Подрядчик строительства метро на Виноградаре положил выделенные из бюджета средства на депозит и получил почти 200 миллионов гривен процентов. Прокуратура через суд теперь хочет конфисковать их.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Facebook.

В ходе следствия выяснилось, что бюджетные средства подрядчику перечислили как авансовый платеж в размере 1,5 миллиарда гривен. Но эти средства пошли не на строительство метро — подрядчик положил их на депозит в банк и за 2019 год получил 139 миллионов гривен процентов.

«Так, согласно действующему законодательству и условиям договора, установлена обязанность подрядчика использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена», — отметили в прокуратуре.

Поэтому прокуроры обратились в суд с просьбой взыскать с подрядчика 139 миллионов гривен процентов, а также еще 44 миллиона из-за безосновательного использования бюджетных средств.