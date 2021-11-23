В Сербии прогремели взрывы на фабрике ракетного топлива. СМИ сообщают о погибших

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Svetlana Imperl / Twitter

В Сербии под Белградом на фабрике EDePro, производящей топливо для противоградовых ракет, раздались взрывы.

Об этом сообщают пользователи соцсетей и местные СМИ.

Как отмечают издания Novosti и Republika, погибли по меньшей мере два человека, примерно 15 работников пострадали, несколько человек считаются пропавшими без вести.

По словам местных жителей, днем 23 ноября произошли три мощных взрыва. Над фабрикой в небо поднимается густой дым.

Издание Monda опубликовало фото поврежденных домов, расположенных возле фабрики.

В настоящее время правоохранители оцепили территорию фабрики и призывают людей не подходить близко из-за возможных новых взрывов.