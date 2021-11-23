В Сербии прогремели взрывы на фабрике ракетного топлива. СМИ сообщают о погибших
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Svetlana Imperl / Twitter
В Сербии под Белградом на фабрике EDePro, производящей топливо для противоградовых ракет, раздались взрывы.
Об этом сообщают пользователи соцсетей и местные СМИ.
Как отмечают издания Novosti и Republika, погибли по меньшей мере два человека, примерно 15 работников пострадали, несколько человек считаются пропавшими без вести.
По словам местных жителей, днем 23 ноября произошли три мощных взрыва. Над фабрикой в небо поднимается густой дым.
Издание Monda опубликовало фото поврежденных домов, расположенных возле фабрики.
В настоящее время правоохранители оцепили территорию фабрики и призывают людей не подходить близко из-за возможных новых взрывов.
- В Сербии летом произошло два взрыва на территории оружейной фабрики «Слобода», производящей артиллерийские снаряды и взрывчатку.
- В результате первого взрыва никто не пострадал, во время второго несколько человек были травмированы.