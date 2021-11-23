В Украине запустили первое приложение для помощи пострадавшим от домашнего насилия

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В Украине запустили первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.

Основная функция приложения — прямая связь с полицией, там собраны все телефонные номера для экстренного вызова и функция поиска ближайшего центра поддержки, полицейского отделения или службы экстренной помощи.

Также в приложении можно вести «учет проявлений домашнего насилия», для этого есть функция «Мой дневник».

Для обнаружения признаков домашнего насилия в приложении доступны:

информация о распространенных типах жесткого обращения и примерах домашнего насилия;

конфиденциальный тест о состоянии отношений «Я в опасности»;

раздел «Руководство по интернет-безопасности» для защиты себя и безопасного пребывания в цифровом мире (интернет, социальные сети, другое);

информационные материалы о различных формах семейного насилия, видах поддержки, советы как выйти из насильственных отношений.

WhiteRibbonUA доступен в AppStore и Google Play.