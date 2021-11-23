Дело Труханова: у экс-прокурора Одесской области пытались выманить $40 тысяч. Мошенница уверяла, что является родственницей главы САП

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Одесской области задержали женщину, которая обещала бывшему главе прокуратуры региона за $40 тысяч «закрыть» дело о незаконном завладении землей, в котором он фигурирует. Она уверяла, что у нее есть родственник, работающий в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, экс-прокурор обратился в управление СБУ в области и сообщил о предложении.

Женщину, оказавшуюся ранее осужденной жительницей Хмельницкой области и отбывавшей наказание за мошенничество, задержали после получения ею денег. Аферистке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), решается вопрос о мере пресечения.

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на своей странице в Facebook сообщил, что женщина представилась его «родственницей».

«Никаких родственных связей с этим человеком у меня, конечно, нет», — заверил он.

Также Грищук уточнил, что речь идет о деле по факту незаконного завладения землей в Одесской области и легализации незаконно полученных доходов. Фигурантами дела являются 16 человек, среди которых мэр Одессы, его заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также представители обществ-застройщиков.