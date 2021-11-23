Samsung построит в США новый завод по производству микрочипов стоимостью в $17 миллиардов

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Корпорация Samsung построит в американском штате Техас завод по производству высокотехнологичных чипов, который оценивается в $17 миллиардов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Новый завод будет расположен в городе Тейлор, примерно в 50 км от Остина, где у Samsung есть действующий завод. Его площадь составит около 485 га, он больше, чем завод Samsung в Остине.

Ожидается, что новый завод начнет работать в 2024 году. Городские власти Тейлора предложили Samsung налоговые льготы в обмен на создание не менее 1 800 новых рабочих мест. По данным издания, новый завод будет выпускать микрочипы по 3-нанометровой технологии для других компаний. Ранее Samsung производила чипы для Qualcomm и Nvidia.

Дефицит микрочипов в мире вызвали торговая война между США и Китаем и пандемия коронавируса, из-за которой остановилась работа заводов. В 2021 году добавились еще и природные катаклизмы в регионах, где расположены заводы, которые производят микросхемы. Перебои с поставками начались у производителей ноутбуков, смартфонов, бытовой техники. Сильно пострадала и автомобильная промышленность. По самым оптимистичным прогнозам, кризис закончится не раньше 2023 года.