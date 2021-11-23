Часть команды издания «Буквы» увольняется из-за «буллинга» и «токсичной атмосферы»

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The Climate Reality Project / Unsplash

Часть редакции издания «Буквы» заявила, что уходит из проекта из-за «токсичной атмосферы в редакции» и «буллинга со стороны руководства».

Заявление команды издания было опубликовано в Telegram и Facebook, но его вскоре удалили.

В заявлении говорилось, что на протяжении последних недель большинство сотрудников редакции слышали от руководства упреки о том, что из-за них падает «капитализация бренда», а у некоторых требовали за это компенсацию. Также, следуя из заявления, многие работали сверхурочно без оплаты труда и без отпусков, а сотрудников унижали и увольняли без предупреждения. Вскоре внезапно снизились зарплаты.

«Последней каплей» часть команды назвала «редакционные задачи» по форсированию фотографий бывшего спикера президента Юлии Мендель и «другие непристойности».

Кроме этого в заявлении говорилось и об унижении читателей издания в соцсетях медиаменеджером Петром Терентьевым, который отвечал якобы от СММ-щика.

Уже в течение часа в соцсетях «Букв» появилось сообщение со словами — «Команда #Букв немного удивлена, что за них расписались их коллеги, но ладно — есть новости и мы вам их принесли».

Какое количество журналистов увольняется — не уточняется.

Как передает «Громадське» со ссылкой на одну из сотрудниц «Букв», из команды уходит большая часть редакции — 4 из 5 редакторов и минимум 2 из 5 сотрудников отдела соцсетей.