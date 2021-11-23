В Украине 720 новых смертей от коронавируса. Полную вакцинацию прошли более 10 млн украинцев
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за прошедшие сутки (22 ноября) зафиксировали 12 729 новых больных COVID-19, из которых 1 058 детей и 231 медработник.
Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировали 2 055 человек, а выздоровели 23 107 людей. Умерли 720 украинцев.
Всего за время пандемии выявили 3 353 136 заболеваний коронавирусом и зафиксировали 82 318 смертей от него.
Вакцинировали за прошлые сутки 270 258 человек. Первую дозу получили 79 207 человека, а вторую — 191 051. Полностью вакцинировано в стране 10 025 360 украинцев, что составляет 22,3% от всего населения.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прошел пик заболеваемости коронавирусом. Все показатели стабилизируются, и регионы начнут постепенно выходить из «красных» зон. Сейчас 18 областей и Киев находятся в «красной» зоне, но из нее выведут Луганскую и Львовскую области.