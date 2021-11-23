Наезд на людей в американском Уокешо: подозреваемому предъявили обвинения, теракт исключили

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Водителю внедорожника, которого подозревают в наезде на людей в американском городе Уокешо (штат Висконсин), предъявили как минимум пять обвинений, в том числе убийство первой степени.

Об этом сообщают BBC и Reuters.

39-летний Даррелл Эдвард Брукс-младший обвиняется в убийстве пяти человек и серьезном травмировании 48 людей, среди которых шестеро детей.

Полиция исключила террористический акт, но мотивы мужчины пока не понятны. По установлено, что Брукс-младший сбил людей намеренно.

О подозреваемом известно, что у него криминальное прошлое. Он проходил по делу о домашнем насилии и препятствовал полиции. Брукс-младший был освобожден из-под стражи 11 ноября 2021 года.

Кроме этого в день трагедии, полиция получила вызов с жалобой на домашние беспорядки с участием Брукса-младшего.