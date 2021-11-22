Казахстан будет поставлять Украине уголь по морю из-за запрета России на транзит
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- Алексей Ярмоленко
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Ковальчук Виктор / УНИАН
Казахстан будет поставлять Украине уголь по морю, чтобы избежать рисков блокады. Все потому, что Россия запретила транзит угля через свою территорию.
Об этом пишет пресс-служба «Центрэнерго».
Там рассказали, что Казахстан — основной поставщик импортного угля. Однако Россия с середины ноября начала неофициально сдерживать транзит угля из Казахстана в Украину через свою территорию.
«В качестве основного поставщика импортных углей компания выбрала Казахстан. На пике ценового роста это было лучшее предложение и оптимальное соотношение цены и качества. «Центрэнерго» сотрудничало с одним из крупнейших мировых угледобывающих предприятий. С середины ноября 2021 года Россия начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля в сторону Украины через свою территорию», – говорится в сообщении.
Там также отметили, что 20 ноября в порт «Южный» прибыла первая партия угля из США — 60 тысяч тонн.
- Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем Telegram-канале, что Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана. Он заявил, что все соответствующие поставки в ноябре заблокированы, а технически блокировка происходит на уровне компании «Российские железные дороги», не подтверждающей проезд вагонов с таким углем по территории России.
- В России отмечали, что ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.
- Россия с 1 ноября остановила поставки в Украину угля, используемого для нужд энергетики, из-за якобы роста спроса на него внутри страны.