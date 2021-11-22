WhatsApp усилил политику конфиденциальности после ирландского штрафа в €225 миллионов
- Автор:
- София Телишевская
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Videvo
Компания WhatsApp переписала свою политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как ирландский регулятор выписал штраф на сумму €225 миллионов.
Об этом сообщает Euronews.
В опубликованной 22 ноября обновленной политике конфиденциальности более подробно прописано, как компания собирает и использует данные пользователей, которые удалились из мессенджера.
WhatsApp также добавил больше деталей о правовой основе обработки личной информации пользователей.
«Это обновление не изменяет способ работы нашего сервиса, включая то, как мы обрабатываем, используем или делимся данными с кем-либо, в том числе и с нашей материнской компанией Meta», — говорится в объяснении компании.
- 2 сентября председатель Комиссии по защите информации Ирландии Хелен Диксон оштрафовала компанию WhatsApp на €225 млн за четыре нарушения Общего регламента защиты данных Евросоюза по конфиденциальности данных пользователей.