WhatsApp усилил политику конфиденциальности после ирландского штрафа в €225 миллионов

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Компания WhatsApp переписала свою политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как ирландский регулятор выписал штраф на сумму €225 миллионов.

Об этом сообщает Euronews.

В опубликованной 22 ноября обновленной политике конфиденциальности более подробно прописано, как компания собирает и использует данные пользователей, которые удалились из мессенджера.

WhatsApp также добавил больше деталей о правовой основе обработки личной информации пользователей.

«Это обновление не изменяет способ работы нашего сервиса, включая то, как мы обрабатываем, используем или делимся данными с кем-либо, в том числе и с нашей материнской компанией Meta», — говорится в объяснении компании.