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Испания запретила въезд невакцинированным туристам из Украины

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

K. Mitch Hodge / Unsplash

С 22 ноября невакцинированные украинцы с ПЦР-тестом или тестом на антиген могут попасть в Испанию только при определенных условиях. Туризма в их числе нет.

Об этом говорится в разъяснениях от посольства Украины в Испании.

Вакцинированные украинцы по-прежнему могут попасть в Испанию в туристических целях. Для этого необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратами, признанными в ЕС (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson) или ВОЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). После последней дозы должно пройти не менее 14 дней.

В то же время невакцинированные украинцы с негативными тестами или сертификатом о выздоровлении могут въехать только при определенных условиях:

В посольстве также напоминают, что в любом случае перед въездом нужно заполнить специальный формуляр и получить QR-код.