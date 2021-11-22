Испания запретила въезд невакцинированным туристам из Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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K. Mitch Hodge / Unsplash
С 22 ноября невакцинированные украинцы с ПЦР-тестом или тестом на антиген могут попасть в Испанию только при определенных условиях. Туризма в их числе нет.
Об этом говорится в разъяснениях от посольства Украины в Испании.
Вакцинированные украинцы по-прежнему могут попасть в Испанию в туристических целях. Для этого необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратами, признанными в ЕС (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson) или ВОЗ (CoronaVac, Sinopharm, Covishield, Covaxin). После последней дозы должно пройти не менее 14 дней.
В то же время невакцинированные украинцы с негативными тестами или сертификатом о выздоровлении могут въехать только при определенных условиях:
- имеют вид на жительство в странах-членах ЕС или Шенгенской зоны;
- имеют долгосрочную визу стран-членов ЕС или Шенгенской зоны;
- медики, которые ухаживают за пожилыми людьми;
- персонал, занятый в перевозке грузов, члены экипажей;
- дипломаты, консулы, члены международных организаций;
- студенты, которые едут на учебу в страны-члены ЕС или в Шенгенскую зону;
- документально подтвердят наличие вынужденных семейных обстоятельств;
- документально подтвердят необходимость въезда по форс-мажорным обстоятельствам;
- высококвалифицированные работники для выполнения необходимой работы, а также спортсмены международных соревнований.
В посольстве также напоминают, что в любом случае перед въездом нужно заполнить специальный формуляр и получить QR-код.
- 9 ноября послы стран-членов Европейского Союза исключили Украину и Сингапур из перечня безопасных для путешествий стран, однако каждое государство будет отдельно принимать решение, запрещать ли украинцам въезд. Почти все страны-члены ЕС оставили возможность въезда для вакцинированных туристов из Украины. Полностью запретили въезд туристам пока Болгария, Мальта и Австрия (там ввели локдаун для всех граждан).