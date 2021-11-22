Apple бесплатно починит iPhone 12 и iPhone 12 Pro с поврежденным динамиком

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Apple выявила изъян у некоторых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro — во время звонков у них не работает динамик. Поэтому компания предлагает клиентам бесплатно починить свои гаджеты в сервисных центрах Apple.

Неполадки со звуком возникают у iPhone 12 и iPhone 12 Pro, выпущенных с октября 2020 года по апрель 2021 года, поэтому предложение о ремонте касается смартфонов, купленных не ранее двух лет назад.

Модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, входящие в серию iPhone 12, не включены в программу бесплатного ремонта.

Вам следует обратиться в сервисный центр, где специалисты осмотрят смартфон и выяснят, отвечает ли он требованиям этого предложения по ремонту. Если у iPhone 12 есть повреждение, препятствующее выполнению ремонта (например, треснувший экран), то в сервисе его починят за дополнительную плату.