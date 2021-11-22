Две области Украины выходят из «красной» зоны, готовятся изменения к адаптивному карантину

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время брифинга, что на этой неделе будет инициировано заседание Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем из «красной» карантинной зоны выведут Луганскую и Львовскую области.

По словам министра, среднее время пребывания регионов в «красной» зоне почти не изменилось с прошлой весенней волны пандемии и составляет 30—35 дней, но расслабляться еще рано — нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев.

Ляшко отметил, что Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелейшей волны пандемии без введения локдауна.

Сейчас министерство работает над изменениями к постановлению об адаптивном карантине. Согласно им, в «желтой» зоне для работы заведений при карантине необходимо будет иметь полный курс вакцинации — как для работников, так и для посетителей. Пока в «желтых» регионах пускают в заведения (и разрешают работать) с одной дозой вакцины.