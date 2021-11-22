В Болгарии переизбрали президентом Румена Радева. Это он называл оккупированный Крым российским

Новости

Президент Болгарии Румен Радев выиграл второй срок — за него отдали голоса 66%. Его соперником был Анастас Герджиков, за него проголосовали 32%.

Об этом сообщает Reuters.

«Беспрецедентный политический месяц с двумя типами выборов закончился, что ясно показало стремление людей к переменам, покончить с коррупцией, грабежами и противоправными действиями и устранить мафию от власти», — сказал Радев репортерам после голосования.

После сообщения результатов экзитполов соперник Радева ректор Софийского университета Анастас Герджиков заявил, что уходит из политики.

В своих первых словах после голосования Радев обратился к партиям, призвав их сформировать правящее правительство и начать судебные реформы, бороться с пандемией и принять меры для защиты уязвимых слоев населения от высоких затрат на энергию. Должность президента в Болгарии носит в основном церемониальный характер, но обеспечивает платформу для влияния на общественное мнение. Так, например, президент приобретает популярность во время политического кризиса, когда глава государства может назначать временные кабинеты.

Радеву 58 лет, он бывший командующий военно-воздушными силами. На президентском посту Радев с 2016 года. Он приобрел популярность благодаря своей открытой поддержке массовых протестов против взяточничества премьера Бойко Борисова в 2020 году и поддержке назначения временных правительств, которые выявили непрозрачные соглашения по государственным закупкам кабинета Борисова. Радева поддерживают политические оппоненты Борисова — Народная партия, социалисты и антиэлитная партия ITN.

Отметим, что во время дебатов с Герджиковым Радев назвал оккупированный Крым «территорией России». Из-за этих его слов украинское Министерство иностранных дел вызвало посла, а Радев позже подтвердил свои слова: «Драмы нет. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма — это нарушение международного права, но, как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и в настоящее время Крым принадлежит России». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал эти заявления Радева подыгрыванием российской пропаганде.