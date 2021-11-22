В Украине 326 новых смертей от коронавируса. Вакцинировали — почти 100 тысяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Украине за прошедшие сутки (21 ноября) зафиксировали 7 464 новых больных COVID-19. Выздоровели 10 540 человек, а 326 умерли.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Среди заболевших 579 детей и 74 медика. Госпитализирован 2 501 человек.
Вакцинировали за прошлые сутки 99 826 человек. Первую дозу получили 29 382 человека, а вторую — 70 444. Полностью вакцинировано в стране 9 834 309 украинцев, что составляет 22,2% от всего населения.
«88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины», — отметили в министерстве.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прошел пик заболеваемости коронавирусом. Все показатели стабилизируются, и регионы начнут постепенно выходить из «красных» зон.
- Сейчас 18 областей и Киев находятся в «красной» зоне карантина. «Желтыми» остаются две области — Кировоградская и Тернопольская.