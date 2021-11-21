Участники акции памяти Небесной сотни пытались пройти на Банковую — их не пустили

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Фото с сайта Администрации президента Украины

У здания Офиса президента в Киеве произошли столкновения между участниками акции ко Дню Достоинства и Свободы и правоохранителями. Несколько сотен участников шествия пытались попасть на территорию ОП, но полиция не дала этого сделать.

Об этом сообщает hromadske с места происшествия.

После проверки вещей правоохранители пропустили незначительную группу активистов в здание, но основная часть осталась за забором и попыталась прорваться через полицейскую границу. Это спровоцировало толкотню, люди кричали «Позор».

Время от времени участники акции пытались прорваться во двор Офиса президента, но безрезультатно. В полиции сообщили, что при проведении акций грубых правонарушений не зафиксировано.

«Полиция диалога предложила участникам акции возле Офиса президента пройти поверхностную проверку в целях безопасности всех граждан, участвовавших в мероприятии, однако они отказались и пытались попасть в государственное здание без прохождения фильтрационных мер», — говорится в сообщении.

Отметим, что в шествии принимали участие активисты «Демократичної сокири» и «Руху опору капітуляції», а перед началом акции активисты разместили на Майдане большой баннер с портретами Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».