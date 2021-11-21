Россия следила за флотом США в Черном море
- Автор:
- София Телишевская
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Российские фрегат и крейсер несколько дней следили за американским кораблем USS Porter во время его транзита по Черному морю в рамках проходивших на прошлой неделе учений.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Во время четырехдневного перехода из Грузии в Румынию корабля USS Porter с крылатыми ракетами Tomahawk его сопровождал USS Mount Whitney — более крупный, но менее вооруженный корабль, а также другие суда союзных стран.
Над американским кораблем «завис» российский вертолет. Через восемь минут вертолет направился к кораблю Mount Whitney.
Командир оперативной группы сообщил, что, несмотря на напряженность, маневры россиян были «безопасными и профессиональными».
В результате американские корабли успешно прибыли в Румынию, а российские ушли, как только корабль союзников вышел из международных вод.
- Эсминец США USS Porter (DDG-78) в субботу, 30 октября, вошел в Черное море. В России сразу отметили, что силы и средства Черноморского флота стали следить за действиями корабля.
- 1 ноября оперативный флот США сообщил, что в Черное море идет USS Mount Whitney. На это отреагировал президент России Владимир Путин. «Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Мы можем быстро посмотреть на него в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны», — сказал он.
- 22 сентября 2021 года Зеленский призвал НАТО увеличить количество кораблей в Черном море. Он также заявил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом и что страна заинтересована в увеличении количества совместных учений.