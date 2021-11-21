Россия следила за флотом США в Черном море

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Российские фрегат и крейсер несколько дней следили за американским кораблем USS Porter во время его транзита по Черному морю в рамках проходивших на прошлой неделе учений.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Во время четырехдневного перехода из Грузии в Румынию корабля USS Porter с крылатыми ракетами Tomahawk его сопровождал USS Mount Whitney — более крупный, но менее вооруженный корабль, а также другие суда союзных стран.

Над американским кораблем «завис» российский вертолет. Через восемь минут вертолет направился к кораблю Mount Whitney.

Командир оперативной группы сообщил, что, несмотря на напряженность, маневры россиян были «безопасными и профессиональными».

В результате американские корабли успешно прибыли в Румынию, а российские ушли, как только корабль союзников вышел из международных вод.