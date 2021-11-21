В Украине за сутки коронавирусом заразилось более 10 тысяч человек. Вакцинировались — 152 тысячи

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В Украине за минувшие сутки 20 ноября коронавирусом заразилось более 10 тысяч человек. Среди них 894 ребенка и 99 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с коронавирусом попали более 4 тысяч человек, а 377 больных скончались от осложнений. В то же время почти 14,5 тысяч человек выздоровели от болезни.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Днепропетровской (1 242) и Николаевской (693) областях.

Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 152 тысяч человек. 49 тысяч получили первую дозу вакцины, а 102 тысячи — вторую. Всего в Украине уже 12,8 миллиона человек получили, по крайней мере, одну дозу вакцины.