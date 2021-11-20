Третья годовщина протестов «желтых жилетов»: в Париже произошли столкновения, полиция применила дубинки и слезоточивый газ
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Omar Havana / Contributor / Getty Images
В Париже протестующие в желтых жилетах в субботу, 20 ноября, устроили шествие по случаю третьей годовщины основания движения.
По данным французского телеканала BFMTV, сегодня также активисты протестовали из-за введения санитарных пропусков (COVID-сертификатов).
Во время движения колонны некоторые участники акции протеста спровоцировали столкновения с полицией: они бросали в правоохранителей, бутылки, фрукты, разбивали мусорные урны, а также поджигали мусор.
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки в ответ против самых агрессивных «желтых жилетов». Журналисты сообщают о нескольких травмированных людях.
По данным прокуратуры Парижа, во время акции протеста были задержаны два человека, ехавшие в розовом фургоне с едой. На машине были изображены карикатуры на президента США Джо Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона и префекта парижской полиции Дидье Лаллемана.
Предварительно, по данным полиции, в акции принимали участие около 1 800 митингующих.
- В ноябре 2018 года во Франции начались масштабные акции против повышения цен на топливо. Движение против повышения цен получило название «Желтые жилеты» из-за обязательного атрибута французских водителей — желтой светоотражающей накидки. Позже круг требований протестующих расширился, в частности они протестуют против высоких налогов, маленьких пенсий и прочего.