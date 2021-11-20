В Нидерландах львы и гориллы в зоопарке заразились коронавирусом

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В зоопарке Роттердама (Нидерланды) большинство львов и горилл заразились коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте зоопарка.

«У животных наблюдаются симптомы гриппа: вялость, снижение аппетита, иногда легкий кашель, а у горилл также есть проблемы с желудком и кишечником», — рассказали в зоопарке.

Как отмечается, работники заметили эти симптомы и решили сделать тест на коронавирус. Он оказался положительным.

В зоопарке надеются, что болезнь пройдет в легкой форме, поскольку животные были в хорошем состоянии, поэтому COVID-19 не должен представлять серьезный риск для здоровья.

Пока животные находятся на карантине, но и при обычных обстоятельствах прямой контакт между ними и посетителями отсутствует.

Также в зоопарке заявили, что пока неизвестно, кто заразил львов и горилл, но предполагают, что это мог быть сотрудник без симптомов болезни (бессимптомный больной).

По данным издания Rijnmond, заразились четыре из пяти азиатских львов и семь из восьми горилл.