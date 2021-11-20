В Польше спикеру Сената прислали посылку с угрозами и взрывчатым веществом

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Спикеру польского Сената Томашу Гродзкому прислали посылку с угрозами и взрывчатым веществом.

Об этом сам парламентарий сообщил на своей странице вTwitter.

«На мое имя в Сенат пришла посылка — письмо с угрозами расправы и взрывчатым веществом», — написал Гродзкий.

Также он добавил, что посылку передали «соответствующим службам».

По данным журналистов RMF FM, в упаковке было 10 граммов порошка нитроцеллюлозы, который является компонентом большинства бездымных порохов, используется в стрелковом оружии и артиллерии.

Как отмечается, отправителем указан «лесная охрана».

Кроме угроз Гродзкому, в письме были угрозы в адрес экс-премьера Польши, лидера крупнейшей оппозиционной силы страны «Гражданская платформа» Дональда Туска и члена политсилы Дариуша Йонского.