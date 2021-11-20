Экс-главу Евросовета Дональда Туска временно лишили водительских прав за нарушение ПДД

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Бывшего главу Европейского Совета, экс-премьера Польши и лидера польской партии «Гражданская платформа» Дональда Туска лишили водительских прав.

Об этом сам политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Есть нарушение ПДД, предусмотрено наказание в виде лишения водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», — написал он.

По словам Туска, он признал наказание «адекватным» и не спорил с правоохранителями.

Как уточнили в полиции, Дональда Туска за рулем Skoda остановили в городке Вишнево недалеко от Млавы. Он ехал со скоростью 107 км/ч (вместо 50 км/ч, как положено в населенных пунктах).

Также отмечается, что политика оштрафовали на 500 злотых.