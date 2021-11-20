В приложении Tesla случился сбой, из-за которого водители не могли открыть свои автомобили или завести их

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Некоторые водители Tesla пожаловались на то, что не могли разблокировать и завести электромобиль из-за сбоя в приложении.

Об этом пишет NBC News.

Глава Tesla Илон Маск лично ответил на сообщение одного из автовладельцев в Twitter, указав, что информация о неполадках проверяется. В NBC News указали, что выявили несколько десятков жалоб от водителей, уточнив, что не могут проверить их подлинность.

Сообщается, что от приложения Tesla очень много зависит — с его помощью телефоны используются в качестве ключа для разблокировки автомобиля и запуска двигателя, владельцы могут получить доступ ко многим элементам управления. Когда начался сбой, произошло полное отключение приложения от серверов.