В приложении Tesla случился сбой, из-за которого водители не могли открыть свои автомобили или завести их
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Jp Valery / Unsplash
Некоторые водители Tesla пожаловались на то, что не могли разблокировать и завести электромобиль из-за сбоя в приложении.
Об этом пишет NBC News.
Глава Tesla Илон Маск лично ответил на сообщение одного из автовладельцев в Twitter, указав, что информация о неполадках проверяется. В NBC News указали, что выявили несколько десятков жалоб от водителей, уточнив, что не могут проверить их подлинность.
Сообщается, что от приложения Tesla очень много зависит — с его помощью телефоны используются в качестве ключа для разблокировки автомобиля и запуска двигателя, владельцы могут получить доступ ко многим элементам управления. Когда начался сбой, произошло полное отключение приложения от серверов.
- Федеральное агентство США, отвечающее за безопасность дорожного движения, начало официальное расследование в отношении компании Tesla из-за системы автопилота в ее автомобилях.