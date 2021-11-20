За сутки в Украине от коронавируса умерли 664 человека. Вакцинировали — более 310 тысяч

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В Украине в течение суток 19 ноября из-за коронавируса умерли 664 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки зафиксировали 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1 463, медработников – 380). В больницы попали 3 594 больных, выздоровели – 21 979 пациентов.

За время пандемии коронавирусом в Украине заразились 3 322 308 человек. Его осложнения привели к смерти 80 895 пациентов. Выздороветь удалось 2 748 500 людям.

Также 20 ноября против COVID-19 вакцинировали 311 316 человек. Одну дозу получили 98 794 человека полностью иммунизированы — 212 522 человека. С начала вакцинальной кампании привили 12 755 986 человек, из них получили одну дозу — 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 661 304 человека.

«88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели ни единой дозы противоковидной вакцины», — подчеркнули в Минздраве.