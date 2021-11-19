В ОП объяснили, почему президент не пришел на эфир «Свободы слова Савика Шустера» для обсуждения «вагнергейта»

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Сергей Моргунов / «Бабель»

На программу «Свобода слова Савика Шустера», которая выходит на телеканалах «Украина» и «Украина 24», пригласили президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, однако они отказались.

Одна из тем, которые планировалось обсудить во время программы — подготовка и срыв операции украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев».

Ведущий программы отметил, что сделал такое предложение «в целях объективного освещения важной для страны темы».

В Офисе президента объяснили, что отказали телеканалу, поскольку он «манипулятивно и провокативно подает информацию, играя по правилам олигархов».

«Интересно видеть от медийной площадки, которая взяла на себя фантастическую роль олигархического пропагандиста, фразу «в целях объективного освещения важной для страны темы приглашаем»... Точно понимаете весь смысл этих простых слов? Точно не хотите устроить очередное управляемое судилище на своей площадке? Вы точно понимаете, что такое дискуссия? Хотя все это риторическое», — отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал олигархическое телевидение «монопольным издевательством над словом», а приглашение представителей власти на эфир хайпом.

«Вызов на телевизионный ковер к олигарху — это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились», — подчеркнул советник.

Почему обсуждают тему «вагнеровцев»

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «частной военной компании Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.

Перед этим Украина достигла договоренностей о новом перемирии на Донбассе (вступившем в силу 27 июля 2020-го). Вероятно, это стало причиной отсрочки спецоперации, что, в конце концов, стало одной из причин ее срыва.