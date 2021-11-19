Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения всем трем подозреваемым
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Ольга Чернишук
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения всем трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом пишет Укринформ.
Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко продлили ночной домашний арест, а Яне Дугарь — срок действия специальных обязательств. Меры пресечения продлятся до 19 января 2022 года.
Следующее заседание по этому делу назначено на 6 декабря.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и работник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела поменяли подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — сообщником.
- 28 сентября 2020 года суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.