Viber стал самым популярным приложением для обмена сообщениями среди украинцев

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По данным опроса Киевского международного института социологии, самым популярным приложением для обмена сообщениями среди украинцев стал Viber. Им пользуются 73,6% опрошенных.

Вторым по популярности является Facebook Messenger — 42,7%. На третьем и четвертом местах — Telegram (используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%).

Меньше всех пользуется популярностью канал обмена сообщениями — Signal, возможности которого для таких целей используют только 3,8% опрошенных.

Вместе с тем почти треть украинцев (18,7%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Отметим, что Viber был самым популярным мессенджером, и полгода назад, а с апреля популярность приложения выросла с 66% до 73,6%.

Опрос проводился в период 10—15 сентября среди 2002 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения старше 18 лет. Опрашивали граждан, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.