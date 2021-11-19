Президент Болгарии назвал Крым российским. МИД Украины вызвал посла и ожидает опровержения этого заявления

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Президент Болгарии Румен Радев назвал Крым «территорией России».

Об этом он заявил в прямом эфире на телеканале BNT во время дебатов со своим главным соперником на президентских выборах, которые пройдут 21 ноября, Анастасом Герджиковым.

Так, Герджиков назвал Крым территорией Украины.

«Неважно, какой флаг над ней развивается, потому что каждый раз, когда страна аннексирует территорию, она поднимает на ней свой флаг», — подчеркнул он.

Радев отреагировал на эти слова вопросом: «Он сейчас российский, как бы там ни было?»

Действующий президент Болгарии также назвал введенные против России санкции «неэффективными».

«Очень важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика по отношению к Москве. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия — очень важный фактор в борьбе с глобальным терроризмом», — сказал президент Болгарии.

Герджиков отметил, что, по его мнению, санкции против России нельзя отменять, пока не будет решена проблема прав человека в РФ.

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 19 ноября, вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева, которому заявили о некорректности и недопустимости высказываний Радева относительно Крыма.

«Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно-признанных границах», — подчеркнули в МИД Украины.

Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии поддержки территориальной целостности Украины и усилий по деоккупации полуострова Крым.

Сейчас в министерстве ожидают опровержения президентом Болгарии его заявления.