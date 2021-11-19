Вырубка лесов Амазонии достигла самого высокого уровня за последние 15 лет — исчезло более 13 тысяч кв. км
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В период с 2020 по 2021 год вырубка тропических лесов бассейна Амазонки в Бразилии достигла самого высокого уровня за последние 15 лет — потеряно около 13 235 квадратных километров леса.
Об этом пишет ВВС со ссылкой на отчет бразильского Агентства космических исследований (Inpe).
По данным агентства, вырубка лесов увеличилась на 22%. Как отмечает ВВС, на это повлияла политика президента Жаира Болсонару, который известен популизмом и распространением фейков о коронавирусе. Болсонару активно поощрял сельское хозяйство и добычу ископаемых в тропических лесах. Inpe во время его правления неоднократно отмечало рост показателей вырубки, но президент обвинял Inpe в намеренном ухудшении репутации страны.
Леса Амазонии являются не только домом для миллионов растений, животных и коренных народов, но и отвечают за жизненно важный запас углерода, который замедляет глобальное потепление.
- Интересно, что Бразилия на недавнем Климатическом саммите COP26 в Глазго была одной из стран, которая обязалась сократить вырубку леса.
- Ранее Фонд тропических лесов Норвегии выпустил уникальный доклад о состоянии тропических лесов на начало 2021 года. В период с 2002 по 2019 год мир потерял 571 863 квадратных километра тропического леса — это превышает размеры континентальной Франции. Особенно сильно пострадала Азия, где осталось только 7% нетронутых тропических лесов мира.