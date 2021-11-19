Вырубка лесов Амазонии достигла самого высокого уровня за последние 15 лет — исчезло более 13 тысяч кв. км

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В период с 2020 по 2021 год вырубка тропических лесов бассейна Амазонки в Бразилии достигла самого высокого уровня за последние 15 лет — потеряно около 13 235 квадратных километров леса.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на отчет бразильского Агентства космических исследований (Inpe).

По данным агентства, вырубка лесов увеличилась на 22%. Как отмечает ВВС, на это повлияла политика президента Жаира Болсонару, который известен популизмом и распространением фейков о коронавирусе. Болсонару активно поощрял сельское хозяйство и добычу ископаемых в тропических лесах. Inpe во время его правления неоднократно отмечало рост показателей вырубки, но президент обвинял Inpe в намеренном ухудшении репутации страны.

Леса Амазонии являются не только домом для миллионов растений, животных и коренных народов, но и отвечают за жизненно важный запас углерода, который замедляет глобальное потепление.