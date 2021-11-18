Пожар в доме престарелых в Днепре: администратор получила арест, всего подозреваемых трое

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Бабушкинский районный суд Днепра отправил под домашний арест администратора частного дома престарелых, в котором при пожаре погибли пять человек.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Прокуроры требовали взять подозреваемую под стражу, но адвокат убедил суд, что его подзащитная не будет скрываться от следствия, поскольку имеет несовершеннолетнего ребенка.

Всего по делу проходит трое подозреваемых, которым вручили подозрения в несоблюдении правил пожарной безопасности — это администратор, санитарка и предприниматель — владелец заведения.