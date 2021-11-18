Пожар в доме престарелых в Днепре: администратор получила арест, всего подозреваемых трое
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Бабушкинский районный суд Днепра отправил под домашний арест администратора частного дома престарелых, в котором при пожаре погибли пять человек.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Прокуроры требовали взять подозреваемую под стражу, но адвокат убедил суд, что его подзащитная не будет скрываться от следствия, поскольку имеет несовершеннолетнего ребенка.
Всего по делу проходит трое подозреваемых, которым вручили подозрения в несоблюдении правил пожарной безопасности — это администратор, санитарка и предприниматель — владелец заведения.
- 16 ноября в Днепре в частном доме престарелых в пожаре погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. По предварительной версии, женщины отравились угарным газом, а пожар возник из-за короткого замыкания.
- Позднее выяснилось, что дом престарелых был нелегальным и власти о нем якобы не знали.