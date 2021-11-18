Суд избрал нардепу Гео Леросу меру пресечения по делу о среднем пальце президенту

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Кузьмин Александр / УНИАН

Печерский районный суд города Киева 18 ноября отказался отправлять под круглосуточный домашний арест народного депутата Гео Лероса по делу о среднем пальце президенту Владимиру Зеленскому (хулиганство). Его отпустили под личное обязательство.

Он должен сдать загранпаспорт до 10 января 2022 года. Прокурор просил отправить Лероса под круглосуточный домашний арест на два месяца, однако судья не удовлетворила его просьбу.