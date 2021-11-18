В Великобритании проведут публичное расследование гибели местной жительницы от яда «Новичок»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Jack Taylor / Getty Images
В Великобритании проведут публичное расследование гибели местной жительницы Дон Стерджесс от нервно-паралитического вещества «Новичок». Расследование должно определить роль России в смерти женщины.
Об этом пишет Reuters.
Дон Стерджесс умерла летом 2018 года в результате отравления «Новичком». Ее партнер нашел поддельный пакет с парфюмерией в парке и подарил ей. По данным полиции, именно в этом флаконе российские агенты ГРУ привезли «Новичок», которым потом пытались отравить бывшего агента Сергея Скрипаля. После покушения они выбросили флакон.
«Это важный шаг в обеспечении того, чтобы семья Дон Стерджесс получила ответы, которые им нужны», — заявила министр внутренних дел Британии Прити Паттел.
По ее словам, расследование будет проводиться в Лондоне и Солсбери настолько, «насколько это будет возможно в 2022 году». Оно ставит целью установить возможную причастность России как косвенную причину гибели женщины, поскольку именно российские агенты привезли в страну «Новичок».
- Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Британская власть обвинила в этом российские спецслужбы, в том числе офицеров Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, работавших под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Третьим подозреваемым россиянином оказался 45-летний Сергей Федотов, его настоящее имя – Денис Сергеев.
- 21 сентября полиция Великобритании назвала Дениса Сергеева третьим подозреваемым по делу об отравлении Скрипалей. Правоохранители считают, что Сергеев действовал как наземный командующий операцией и был старшим членом группы российского ГРУ. Сергеев — генерал-майор, он занимал высокий пост в подразделении 29155 ГРУ — эта группа, вероятно, отвечает за подрывные действия и убийства.