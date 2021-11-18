В Великобритании проведут публичное расследование гибели местной жительницы от яда «Новичок»

Новости

Jack Taylor / Getty Images

В Великобритании проведут публичное расследование гибели местной жительницы Дон Стерджесс от нервно-паралитического вещества «Новичок». Расследование должно определить роль России в смерти женщины.

Об этом пишет Reuters.

Дон Стерджесс умерла летом 2018 года в результате отравления «Новичком». Ее партнер нашел поддельный пакет с парфюмерией в парке и подарил ей. По данным полиции, именно в этом флаконе российские агенты ГРУ привезли «Новичок», которым потом пытались отравить бывшего агента Сергея Скрипаля. После покушения они выбросили флакон.

«Это важный шаг в обеспечении того, чтобы семья Дон Стерджесс получила ответы, которые им нужны», — заявила министр внутренних дел Британии Прити Паттел.

По ее словам, расследование будет проводиться в Лондоне и Солсбери настолько, «насколько это будет возможно в 2022 году». Оно ставит целью установить возможную причастность России как косвенную причину гибели женщины, поскольку именно российские агенты привезли в страну «Новичок».