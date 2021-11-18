Германия разрешила бустерную вакцинацию против COVID для всех категорий взрослого населения

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Marco Verch / Flickr

В Германии Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха расширила рекомендации по бустерной вакцинации своих граждан.

Теперь дополнительную прививку от коронавируса могут сделать все без исключения жители Германии старше 18 лет, пишет Reuters.

Бустерные прививки рекомендуется проводить мРНК-вакцинами через шесть месяцев после базового курса иммунизации, но в STIKO предполагают, что этот интервал можно сокращать и до пяти месяцев.

Раньше ревакцинацию в Германии рекомендовали проводить только для отдельных категорий — для людей в возрасте от 70 лет, которые находятся в заведениях соцзащиты и опеки, медиков, работников соцсферы и людей со слабым иммунитетом.