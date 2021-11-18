Фильм украинского режиссера Олега Сенцова получил две награды на кинофестивале в Стокгольме

Новости

Сергей Моргунов / «Бабель»

Криминальная драма о лихих девяностых «Носорог» (Rhino) авторства украинского режиссера Олега Сенцова стала победителем Стокгольмского международного кинофестиваля. Фильм получил «Бронзового коня», которым награждают лучшую ленту фестиваля.

В то же время исполнитель главной роли Сергей Филимонов победил в номинации «Лучший актер», говорится на сайте кинофестиваля.

Соответствующее решение приняло конкурсное жюри во главе с афганским режиссером Сахрой Карими, которую в августе 2021 года Украина эвакуировала из Афганистана.