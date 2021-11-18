Помощница режиссера фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдвина
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Gage Skidmore / Flickr
Помощница режиссера по сценарию фильма Мэми Митчелл, вызвавшая полицию после стрельбы на съемочной площадке фильма «Ржавчина», подала иск против Алека Болдвина, продюсера фильма и техники оружия.
Об этом сообщает BBC.
По словам Митчелл, в тот день было запланировано снять три кадра — обстановка «взглядом» Болдвина, пятно крови на его плече и часть его туловища, «когда он протянул руку кобуре и достал пистолет».
«В сценарии ничего не было о том, что подзащитный Болдвин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — утверждает она.
Согласно иску, Митчелл стояла на расстоянии менее 1,2 м от Болдвина, когда раздался выстрел.
В ее иске говорится о нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и умышленном причинении вреда, а также о возмещении убытков, которые не указаны.
«Я снова и снова переживаю стрельбу и звук выстрела из пистолета», — сказала она журналистам.
По словам адвоката помощницы режиссера Глории Оллред, Болдвин «предпочел сыграть в российскую рулетку, когда он выстрелил из пистолета, не проверив его и не попросив оружейника сделать это в его присутствии».
Обвиняемые пока ничего не прокомментировали.
- 22 октября американский киноактер Алек Болдвин на съемочной площадке случайно застрелил из пистолета оператора и ранил режиссера. Инцидент произошел на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдвин выстрелил из реквизитного пистолета, но в нем вместо холостых патронов оказались боевые.
- От ранений на месте скончалась оператор украинка Галина Гатчинс. Полиция подозревает двух человек — ассистента режиссера Дэйва Голлса, передавшего Болдвину оружие, и эксперта по оружию Анну Гутьеррес-Рид.
- Ранее также иск в суд Лос-Анджелеса подал Серж Светной, возглавлявший команду осветителей на съемках фильма «Ржавчина». Он обвиняет актера Алека Болдвина, продюсера фильма и еще 20 коллег в том, что они виновны в гибели оператора Галины Гатчинс или причастны к этому.