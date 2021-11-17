Швейцария разрешит однополые браки с лета 2022 года
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Flickr / 波記338 Leung
С 1 июля 2022 года в Швейцарии будут разрешены однополые браки. Правительство обнародовало результаты сентябрьского референдума «Брак для всех».
Об этом сообщает Reuters.
Страна станет одной из последних в Западной Европе, легализовавших однополые браки. Это процесс будет проходить в два этапа — с января будут признаваться однополые браки граждан, которые женились за границей (сейчас рассматриваются как зарегистрированное партнерство). С июля соответствующий закон полностью начнет действовать.
При этом заявление о браке можно будет подать с начала 2022 года до 1 июля. После этой даты зарегистрированное партнерство больше не будут оформлять.
- Согласно результатам голосования, явка на референдуме составила 52,60%. Предложение «Брак для всех» поддержали 64,1% швейцарцев, против высказались 35,9%.
- В Швейцарии с 2007 года — с момента вступления в силу закона о гражданском партнерстве — однополые пары имели почти такие же права, как гетеросексуальные пары, но с 2022 года они смогут усыновлять детей.