В Киеве не будут повышать цены на проезд до конца отопительного сезона
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- София Телишевская
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Юлия Вебер / «Бабель»
Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Мы поставлены перед выбором или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт», — спрашивает Кличко.
В то же время мэр подчеркнул, что решение о повышении тарифов еще не принято.
«Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город — из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом», — отметил Кличко и подчеркнул, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.
По стандартам отопительный сезон заканчивается 15 марта, но обычно его откладывают, если сохраняется низкая температура.
- 16 ноября первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве с 1 января 2022 года повышают до 20 гривен стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте. Пока одна поездка в транспорте сейчас стоит 8 гривен.